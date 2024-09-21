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21.09.2024, 14:34

Дебошир напал на медиков и ранил полицейского в Мангистау

Происшествия 0 2 814 Сергей Кораблев

В Сети появилось видео с сообщением о нападении на работников Скорой помощи в Бейнеуском районе. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемый задержан.

Кадр видео
Кадр видео

Информацию о нападении на фельдшеров опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS.

Автор видео рассказал, что некий мужчина разбил боковое стекло автомобиля Скорой помощи.

Как выяснил корреспондент Lada.kz, инцидент произошел 20 сентября во второй половине дня.

В департаменте полиции региона сообщили, по факту угрозы или насильственных действий в отношении представителя власти начато досудебное расследование.

Установлено, что правонарушитель был в нетрезвом состоянии и оказал сопротивление полицейским. Стражу порядка оказана медицинская помощь. Назначена экспертиза. В настоящее время ведутся необходимые всесторонние следственные действия. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в 14:52 часов был зарегистрирован вызов от 40-летней женщины, сообщившей о том, что ее друг вонзил ей в голову стекло, открылось кровотечение. На место происшествия направили бригаду медиков. Следуя по адресу, специалисты сообщили о факте произошедшего в «102». По приезду друг пострадавшей разбил стекло спецтранспорта и напал на фельдшеров. Кроме того, он нанес телесные повреждения прибывшему полицейскому – его доставили в приемное отделение больницы. Дебошира же забрали в местный отдел полиции.

На теле 40-летней женщины, звонившей в Скорую, повреждений не обнаружено. 

Бригада скорой помощи не пострадала.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Женщину тоже привлечь к ответственности!!!
21.09.2024, 19:09
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