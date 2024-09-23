На месте смерти бойца ММА в Актау нашли шприц и порошок

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что на месте смерти бойца смешанных единоборств был обнаружен шприц. Помимо этого, в носке погибшего нашли порошкообразное вещество.
В полиции региона поделились подробностями расследования смерти бойца ММА из Актау.
В ходе осмотра места происшествия обнаружен шприц, а также в носке трупа мужчины найдено порошкообразное вещество. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия, - сообщили в ведомстве.
В департаменте полиции области добавили, что погибший ранее был судим по фактам грабежа и вымогательства.
Напомним, ранее сообщалось, что 20 сентября, примерно в 22:30, в 3 микрорайоне города был обнаружен труп. Им оказался местный боец смешанных единоборств.
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