На месте смерти бойца ММА в Актау нашли шприц и порошок

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что на месте смерти бойца смешанных единоборств был обнаружен шприц. Помимо этого, в носке погибшего нашли порошкообразное вещество.

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В полиции региона поделились подробностями расследования смерти бойца ММА из Актау.

В ходе осмотра места происшествия обнаружен шприц, а также в носке трупа мужчины найдено порошкообразное вещество. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия, - сообщили в ведомстве.

В департаменте полиции области добавили, что погибший ранее был судим по фактам грабежа и вымогательства.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 сентября, примерно в 22:30, в 3 микрорайоне города был обнаружен труп. Им оказался местный боец смешанных единоборств.