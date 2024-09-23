Труп бывшего бойца ММА обнаружили в Актау

В Сети распространяется информация о найденном в 3 микрорайоне трупе мужчины. По предоставленным корреспонденту Lada.kz данным, погибший являлся экс-бойцом различных турниров.
В мессенджере WhatsApp пользователи пересылают фото бойца смешанных единоборств Вусала Джафарова, труп которого был найден в 3 микрорайоне у мусорных контейнеров. Тело было обезображенным, полностью вздувшимся и почерневшим.
В департаменте полиции подтвердили данную информацию. Труп был обнаружен позавчера, 20 сентября.
По факту обнаружения трупа мужчины начато досудебное расследование. Назначена экспертиза. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - ответили в ведомстве.
Пользователи сообщают, что Вусал Джафаров был избит и тело мужчины пролежало на улице несколько дней.
По данным из открытых источников, Вусал Джафаров родился 10 января 1994 года. Свою профессиональную карьеру начал в 2015 году. Провел четыре боя, из которых победил в одном и проиграл в трех.
Lada.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Вусала Джафарова.
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