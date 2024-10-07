Буллинг в отношении несовершеннолетних девочек из Актау засняли на видео

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В редакцию прислали видео, на котором одна девушка избивает девочку-подростка. К видео также прикрепили аудиозапись, на которой одна из мам несовершеннолетней девочки рассказала, что группа девушек в возрасте от 19 до 21 года создали банду и собирает вокруг себя подростков. Если что-то идет не так, они избивают девочек, притесняют их и устраивают буллинг.

Моя дочь по глупости попала к ним. Они знакомятся с девочками в торговых центрах, заманивают их в свою компанию, говоря, что они красивые, и предлагают дружбу. Дети начинают с ними общаться, их располагают к себе, а затем начинают манипулировать. Они пугают и избивают девочек. Когда происходят избиения, это снимают на камеру и выкладывают в социальные сети, - рассказала мама одной из девочек.

На кадрах видно, как одна из девушек наносит удары кулаком по подростку и бьет по голове.

Это произошло в выходные дни. Мне позвонили и сообщили, что мою 12-летнюю дочь избивают в районе торгового центра. Я сразу начала звонить ей, но она не отвечала. Меня стало трясти от волнения, на улице уже было темно, девятый час вечера. Мы с мужем сразу выехали к торговому центру. Когда мы прибыли, уже было темно, и позади торгового центра не было ни одной камеры. Мы добежали туда и увидели 20–30 человек. На момент нашего прихода толпа девушек уже избила одну девочку-подростка и отправила её домой. Второй девочке разбили губу, но моя дочь не пострадала. На место сразу вызвали полицию, – рассказывает мама одной из девочек.

В полиции региона сообщили, что по факту побоев проводится досудебное расследование.