«Народный регулировщик» в Актау за инициативу поплатился штрафом

В Актау мужчина самостоятельно взял на себя обязанности регулировщика на перекрёстке с неисправным светофором, что привлекло внимание полиции. По информации правоохранительных органов, житель города был привлечён к административной ответственности за свои действия.

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Инцидент произошел днём 22 октября.

На перекрёстке между 8 и 22 микрорайонами Актау произошёл сбой работы светофоров, что привело к образованию пробки. В сложившейся ситуации регулировать движение взялся доброволец, что сразу привлекло внимание полицейских.

Гражданин, нарушивший требования Правил дорожного движения, был привлечен к административной ответственности. Инспекторы патрульной полиции города Актау провели разъяснительную профилактическую беседу с жителем и составили протокол по статье 615 КоАП РК . Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей – 7384 тенге, - сообщает полиция Актау.

Ранее полиция Мангистау просила горожан не регулировать движение самостоятельно при неисправности светофора. При неисправности светофора самостоятельные попытки граждан регулировать движение могут вызвать дополнительные аварийные ситуации.