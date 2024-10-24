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24.10.2024, 11:43

«Народный регулировщик» в Актау за инициативу поплатился штрафом

Происшествия 0 2 147 Лиана Рязанцева

В Актау мужчина самостоятельно взял на себя обязанности регулировщика на перекрёстке с неисправным светофором, что привлекло внимание полиции. По информации правоохранительных органов, житель города был привлечён к административной ответственности за свои действия.

Кадр видео
Кадр видео

Инцидент произошел днём 22 октября.

На перекрёстке между 8 и 22 микрорайонами Актау произошёл сбой работы светофоров, что привело к образованию пробки. В сложившейся ситуации регулировать движение взялся доброволец, что сразу привлекло внимание полицейских.

Гражданин, нарушивший требования Правил дорожного движения, был привлечен к административной ответственности. Инспекторы патрульной полиции города Актау провели разъяснительную профилактическую беседу с жителем и составили протокол по статье 615 КоАП РК .  Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения  влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей – 7384 тенге, - сообщает полиция Актау.

Ранее полиция Мангистау просила горожан не регулировать движение самостоятельно при неисправности светофора. При неисправности светофора самостоятельные попытки граждан регулировать движение могут вызвать дополнительные аварийные ситуации. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Jack
Jack
Около часа дикой пробки в центре города на ключевом перекрестке - полицейских регулировщиков не было. Человек реально помогал и его же наказали. А где же столько времени полиция была? Почему не мчались. Камеры не работают снова?
24.10.2024, 13:25
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