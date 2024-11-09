В Мангистау пенсионера приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество на сумму 73 миллиона тенге

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрела дело против пенсионера, обвиняемого в мошенничестве при продаже карьера, в результате которой он получил 73 миллиона тенге. Подробности рассказали в пресс- службе Мангистауского областного суда.

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Судом установлено, что пенсионер в январе 2023 года через свидетеля А. познакомился с потерпевшим С. Узнав о намерении потерпевшего С. купить его карьер, у него возник умысел на совершение хищения имущества потерпевшего в особо крупном размере.

Подсудимый договорился с потерпевшим С. на продажу объекта, расположенного в Каракиянском районе Мангистауской области в местности «Карамындыбас-2» за 73 млн. тенге. 1 февраля 2023 года у себя дома подсудимый получил от потерпевшего задаток в сумме 30 млн. тенге. Далее пенсионер, продолжая свои преступные действия, 4 апреля 2023 года обманным путём, мотивируя свои действия словами: «завтра пойдем к нотариусу» получил от потерпевшего С. остаток суммы в размере 43 млн. тенге. После чего с целью прикрытия своих мошеннических действий у нотариуса Р., заверив потерпевшего о том, что «недостающие документы принесет через несколько дней», покинул нотариальную контору. В дальнейшим от заключения договора уклонился, - рассказали в суде.

В результате, подсудимый своими умышленными преступными действиями причинил потерпевшему С. материальный ущерб в размере 73 млн. тенге и до настоящего времени ущерб не возмещен.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленным обвинением и назначить наказание в виде лишения свободы. Сам подсудимый, не признав вину, просил суд оправдать его.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видео,- аудиозаписями получения денежных средств и другими имеющимися в деле доказательствами. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих его ответственность и наказание, пенсионный возраст, отягчающие ответственность обстоятельства не установлены, - отметили в пресс-службе суда.

Приговором суда 7 октября 2024 года подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Исковое заявление потерпевшего С. было удовлетворено полностью. Приговор не вступил в законную силу.