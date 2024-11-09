18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.22
529.38
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
08.11.2024, 19:30

В Мангистау пенсионера приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество на сумму 73 миллиона тенге

Происшествия 0 3 159 Лиана Рязанцева

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрела дело против пенсионера, обвиняемого в мошенничестве при продаже карьера, в результате которой он получил 73 миллиона тенге. Подробности рассказали в пресс- службе Мангистауского областного суда.

Фото citysakh.ru
Фото citysakh.ru

Судом установлено, что пенсионер в январе 2023 года через свидетеля А. познакомился с потерпевшим С. Узнав о намерении потерпевшего С. купить его карьер, у него возник умысел на совершение хищения имущества потерпевшего в особо крупном размере.

Подсудимый договорился с потерпевшим С. на продажу объекта, расположенного в Каракиянском районе Мангистауской области в местности «Карамындыбас-2» за 73 млн. тенге. 1 февраля 2023 года у себя дома подсудимый получил от потерпевшего задаток в сумме 30 млн. тенге. Далее пенсионер, продолжая свои преступные действия, 4 апреля 2023 года обманным путём, мотивируя свои действия словами: «завтра пойдем к нотариусу» получил от потерпевшего С. остаток суммы в размере 43 млн. тенге. После чего с целью прикрытия своих мошеннических действий у нотариуса Р., заверив потерпевшего о том, что «недостающие документы принесет через несколько дней», покинул нотариальную контору. В дальнейшим от заключения договора уклонился, - рассказали в суде.

В результате, подсудимый своими умышленными преступными действиями причинил потерпевшему С. материальный ущерб в размере 73 млн. тенге и до настоящего времени ущерб не возмещен.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленным обвинением и назначить наказание в виде лишения свободы. Сам подсудимый, не признав вину, просил суд оправдать его.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видео,- аудиозаписями получения денежных средств и другими имеющимися в деле доказательствами. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих его ответственность и наказание, пенсионный возраст, отягчающие ответственность обстоятельства не установлены, - отметили в пресс-службе суда.

Приговором суда 7 октября 2024 года подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Исковое заявление потерпевшего С. было удовлетворено полностью. Приговор не вступил в законную силу.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...