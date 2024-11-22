Наркотиков не обнаружено: родственники Вусала Джафарова обнародовали результаты экспертизы

В крови погибшего борца ММА не обнаружено наркотиков. Результатами судебно-медицинской экспертизы поделился с редакцией lada.kz брат погибшего спортсмена Гусейн Джафаров.

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Точную причину смерти установить не удалось из-за сильного разложения внутренних органов трупа.

Также эксперты не нашли признаков телесных повреждений.

«При химико-токсикологическом исследовании в крови обнаружен этиловый спирт - 0,61% (промилле), в почках - 1,25% (промилле); производные барбитуровой кислоты, ноксирон, морфин, кодеин, тебаин, наркотин, моноацетилморфин, гидрокодон, дионин, промедол, деазепам, нитразепам не обнаружены в крови, тканях печени и почках», - сообщает эксперт.

Напомним, тело бывшего бойца MMA было обнаружено в Актау в 3 микрорайоне 20 сентября. Брат погибшего рассказал редакции lada.kz о характере покойного и выдвинул свои версии произошедшего. Следствие по данному делу продолжается.