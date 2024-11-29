Врачи из Жанаозена рассказали о состоянии спрыгнувшего с 4 этажа мужчины

Видео, на котором мужчина бросается с четвертого этажа, вырвавшись из рук оперативников, потрясло общественность. Медики говорят, состояние пациента оценивается как крайне тяжелое. Он получил множественные травмы. В Полиции региона выдвинули предположение обстоятельств дела.

стоп кадр из видео

Падение с высоты 4 этажа засняли на видео. На кадрах видно, что в момент падения на месте происшествия находились сотрудники полиции и работники скорой помощи. Более того, стражи порядка пытались удержать мужчину от попытки сбросится с этажа, но тщетно. Кадры уже облетели социальные сети и собрали тысячи возмущенний и предположений. Ситуация произошла вчера, 28 ноября, в 17:30 в микрорайоне "Самал" города Жанаозен.

Ясность в ситуацию внесли в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. Выяснилось, что мужчина пытался покончить с собой после ссоры с женой.

«По предварительным данным, пострадавший увлекался азартными играми. По данному факту полицией зарегистрировано уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия», - сообщили в полиции.

Мужчина получил множественные травмы, но остался жив. За его судьбу вот уже почти 20 часов борются врачи жанаозенской больницы. Прогнозы, к сожалению, неутешительные.

«На сегодня состояние крайне тяжелое , находится на аппарате ИВЛ, проводится гемодплазмотрансфузия. У него тяжелая сочетанная политравма. Открытый оскольчатый перелом диафиза левой бедренной кости, закрытый оскольчатый перелом диафиза правой бедренной кости со смещением отломков. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Закрытая травма грудной клетки. Тупая травма живота, повреждение внутренних органов. Резаная рана шеи и нижней трети левого предплечья. Рваная рана левого бедра. Травматический, геморрагический шок тяжелой степени», - рассказали медики.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и лицам с нестабильной психикой.