«За клевету»: девочка била и снимала на видео одноклассницу в Жанаозене

В Жанаозене школьница нанесла побои сверстнице за клевету о себе, сняв инцидент на видео. Кадры увидела мама пострадавшей школьницы и обратилась с заявлением в полицию. Суд наложил штраф на родителя автора видео. Подробности дела предоставили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото с сайта 24tv.ua

По материалам дела, 11-летняя школьница пришла домой к своей однокласснице и предложила выйти в подъезд. Со словами «Зачем ты говоришь про меня клевету?», она нанесла ей побои и сняла происходящее на видео. О существовании записи узнала мама пострадавшей девочки и обратилась с заявлением в полицию, приобщив в качестве доказательств увиденные кадры.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.



За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, совершившего умышленное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения (часть 3 статьи 127 КоАП РК) на родительницу правонарушительницы наложили штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Срок подачи апелляции истекает во вторник, 3 декабря, но пока она не подана.