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18.12.2024, 16:52

Мужчину с наркотиками задержали в Актау

Происшествия 0 1 878 Алия Шарипова

В 9 микрорайоне правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили наркотики. Подробности узнавал корреспондент Lada.kz.

Использованные в материале фото – автора
Использованные в материале фото – автора

Инцидент произошел вчера, 17 декабря, в первом подъезде дома №2, расположенного в 9 микрорайоне.

На место происшествия прибыла полиция, которая продолжительное время проводила необходимые мероприятия в одной из квартир.

Затем жилье опечатали.

По данным соседей, инцидент был связан с наркотиками.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве подтвердили информацию.

Задержан мужчина, у которого обнаружено и изъято наркотическое вещество. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК. Назначена экспертиза, - сообщили в департаменте.

Для справки

Статья 296 УК РК – «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Подозреваемому грозит штраф в размере до 80 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 20 суток.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
"Вау, красавчики, могут когда хотят" - сказал бы я, если был бы повод для реальной новости, но судя по возможному наказанию, это "Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах", видать покурил то, что уже половина света легализовала или декриминализовала, причем и продвинутая часть типа стран Европы или штатов США, или понюхал, а может вколол и умиротворенно выглядывал птиц и дроны в небе и неожиданно для себя станет примерным донором бюджета. В любом случае, то есть очередной "успех" по выявлению верхушки айсберга доблестными сотрудниками подводного правохранения и покровителей акул мутноводолазной среды. Ура товарищи! - похоже забыли в статью добавить, надо бы исправить. Мир всем!
18.12.2024, 14:39
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