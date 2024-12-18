Мужчину с наркотиками задержали в Актау

В 9 микрорайоне правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили наркотики. Подробности узнавал корреспондент Lada.kz .

Использованные в материале фото – автора

Инцидент произошел вчера, 17 декабря, в первом подъезде дома №2, расположенного в 9 микрорайоне.

На место происшествия прибыла полиция, которая продолжительное время проводила необходимые мероприятия в одной из квартир.

Затем жилье опечатали.

По данным соседей, инцидент был связан с наркотиками.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве подтвердили информацию.

Задержан мужчина, у которого обнаружено и изъято наркотическое вещество. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК. Назначена экспертиза, - сообщили в департаменте.

Для справки

Статья 296 УК РК – «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Подозреваемому грозит штраф в размере до 80 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 20 суток.