Учительница отсудила почти три миллиона из-за незаконного увольнения в Мангистау

Учительница казахского языка и литературы из Мангистау была уволена по обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Однако педагог оспорила это решение в суде и добилась восстановления, сообщает пресс-служба областного суда.

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По данным суда, жительница Мунайлинского района Мангистауской области с 2012 года проработала в одной из средних школ учителем казахского языка и литературы.

Однако в 2024 году получила уведомление об увольнении с занимаемой должности из-за фальшивого диплома о высшем образовании. На отсутствие сведений о получении истцом соответствующего образования указал госархив на запрос управления образования.



Свое увольнение она обжаловала в суде.

Мунайлинский райсуд, рассмотрев дело, указал на выданный диплом установленного образца о том, что истец в 2009-2012 годах действительно обучалась в Шымкентском социально-педагогическом университете на заочном отделении. Запрос средней школы в госархив не содержал достаточных сведений, в связи с чем и была выдана ошибочная справка. Управление образования на обращение педагога о рассмотрении возникшего трудового спора в согласительной комиссии в нарушение требований действующего трудового законодательства не исполнило. Указанные обстоятельства и требования закона послужили основанием для удовлетворения иска. Обжалуемый приказ признан незаконным, - сообщает пресс-служба суда.

В суде отметили, что учительница восстановлена в прежней должности, с управления в пользу педагога взысканы более 2,8 млн тенге из расчета средней зарплаты за время вынужденного прогула.

Решение суда вступило в законную силу.