Порядка 1000 грузовых фур ждут отправки в Азербайджан в порту Мангистау

Логистический коллапс наблюдается в порту Курык в эти дни. Сотни фур по несколько дней ожидают отправки паромами в Азейрбайджан. По информации lada.kz, только с казахстанской стороны скопилось порядка 1000 машин, еще столько же желающих отправить груз на стороне соседей по морю. В морском порту Курык назвали причины задержек и рассказали, как и когда стабилизируют ситуацию.

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Директор порта Курык Серик Ахметов рассказал, что причин для задержки фур сразу три:

«Причина номер один - все паромы азербайджанские, два парома были выведены в ремонт, один возвращается и еще два ожидаются из краткосрочного ремонта до конца года. Вторая причина - количество метеодней в это время года. По статистике, в ноябре и декабре где-то в 50% случаев порт закрыт по метеоусловиям. Третий фактор - это увеличение количества машин, потому что санкционный список по России расширился и часть продукции сейчас по старым маршрутам идти не может, поэтому все эти фуры сегодня пришли к нам», - рассказал руководитель порта.

По его словам, сейчас при поддержке Министерства транспорта удалось договориться о том, что все азербайджанские паромы будут развернуты в направлении Мангистау. Ранее какое-то количество направлялось в Туркмению.