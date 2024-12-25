Был взрыв: выживший пассажир рассказал о крушении самолета в Актау

В интернете появилось видео, запечатлевшее последние минуты полета рейса Баку–Грозный. Один из пассажиров, осознав, что самолет теряет высоту, успел отправить сообщение своей жене. Этот мужчина Субхон Рахимов выжил и позже записал видео, в котором рассказал о взрыве, произошедшем в салоне.
Пассажир Субхон Рахимов снимал видео из салона самолета за несколько минут до трагедии. Эти кадры мужчина отправил своей жене, как только понял, что с самолетом происходит что-то неладное. На видео пассажиры явно встревожены, некоторые молятся, а в ряде мест уже выпали кислородные маски.
По одной из предварительных версий, причиной трагедии мог стать взрыв кислородного баллона на борту.
Субхон Рахимов выжил в авиакатастрофе и позже записал видео, в котором рассказал о взрыве, произошедшем в салоне.
Стюардесса сделала свою работу на "пять", не знаю, выжила она или нет, но она выполнила свои обязанности на отлично. Был ли взрыв кислородного баллона, скажут специалисты, только они смогут сказать - это было. Но, взрыв был, - сказал мужчина.
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