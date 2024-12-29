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28.12.2024, 21:01

«Напомнило фильм-катастрофу»: как военный первым кинулся спасать людей из рухнувшего самолета около Актау

Происшествия 0 1 424 Сергей Кораблев

Тот факт, что он первым пришел на помощь пострадавшим в авиакатастрофе, герой никому не сказал. Его помогли найти по фотографии жители села Сайын Шапагатов.

Военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК младший сержант Нурлан Ботагари
Военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК младший сержант Нурлан Ботагари

Первым на место крушения прибыл военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК младший сержант Нурлан Ботагарин. В этот день он занимался обслуживанием техники. Близ их части самолеты регулярно совершают полеты. Но на этот раз Нурлан Ботагарин заметил что-то неладное. На подлете к Актау самолет, совершив петлеобразные круги, не дотянув до взлетно-посадочной полосы, рухнул на берегу моря и загорелся. Сообщив дежурному о происшествии, Нурлан Ботагарин незамедлительно выехал на автомашине к месту крушения самолета. 

В голове мелькала мысль, что там могут быть травмированные пассажиры, которым нужна помощь. Ситуация осложнялась тем, что одна из частей развалившего надвое самолета горела. Все это напоминало фильм-катастрофу. Первой я увидел девочку в белой куртке примерно десяти лет, которая сумела выбраться из хвостовой части самолета. Заметив, что к нам приближаются другие машины, я направил ее к ним. Оторвавшаяся задняя часть самолета была перевернута. Взобравшись наверх, я разломал ногами обломки корпуса. Проникнув вовнутрь, стал помогать пострадавшим, - поделился Нурлан Ботагарин.

Спустя минуту к спасению людей подключились представители Мангистауской электросетевой компании. Нурлану Ботагарину удалось передать им через образовавшийся проем около 10 травмированных пассажиров.

Как пояснил военнослужащий, картина была ужасающей: у людей были открытые переломы, повсюду раздавлись стоны и призывы о помощи. Несмотря на душевное потрясение от увиденного, верх взяло чувство долга и сострадания к людям. 

О том, что он первым пришел на помощь пострадавшим в авиакатастрофе людям, он никому не сказал. Убедившись, что на месте крушения работают службы ЧС и медики, он отправился в часть. Об отважном поступке военнослужащего стало известно сегодня из некоторых СМИ, которым героя помогли найти по фотографии жители поселка Сайына Шапагатова.

Младший сержант Нурлан Ботагарин служит в Вооруженных силах с 2017 года. Уроженец села Боранкул Бейнеуского района. Ему 29 лет. С супругой Гулімхан они воспитывают двух дочерей – Ақжайн и Ясину.

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