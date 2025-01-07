Девять месяцев не могут найти пропавшего в Мангистау рыбака

В редакцию Lada.kz обратилась супруга пропавшего в Каспийском море рыбака Руслана Садыкова. Она сообщила, что поиски ее мужа до сих пор не дали результатов.

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Супруга пропавшего рыбака Руслана Садыкова сообщила, что его поиски до сих пор не увенчались успехом. Несмотря на это, она не теряет надежды и обращается за помощью к общественности.

Если у кого-либо есть информация о местонахождении моего мужа, прошу связаться по телефону +7 (702) 396-41-59, - сообщила супруга пропавшего рыбака.

Женщина продолжает верить в положительный исход произошедшего.

Напомним, вечером 2 апреля 2024 года два рыбака вышли в море на резиновой лодке в Тупкараганском районе и не вернулись. Труп одного из них был обнаружен 20 апреля 2024 года.