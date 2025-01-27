Семь водителей были пьяными за рулем в Актау: полиция провела рейд

За неделю в Актау полиция выявила 1097 административных правонарушений, в том числе 953 нарушения правил дорожного движения. В результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено 46 автомобилей, сообщает пресс-служба полиции региона.

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В департаменте полиции Мангистауской области рассказали о проделанной за неделю работе, связанной с пресечением нарушений на автомобильных дорогах.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения по городу Актау в период с 19 по 25 января 2025 года с участием сотрудников батальона раскрыто два преступления, на специализированную штрафную стоянку водворено 46 автомобилей. Также выявлено 1097 административных правонарушений, из которых 953 связаны с нарушением правил дорожного движения, - рассказали в ведомстве.

Так, в числе привлеченных к ответственности, семь водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а 124 автомобилиста использовали сотовые телефоны за рулем.

Пять привлеченных к ответственности водителей оказались ранее лишенными права управления транспортными средствами и ещё 15 водителей управляли автомобилем без страхового полиса.

Также к ответственности привлечены 144 водителя за несоблюдение требований пользования ремнями безопасности.

Количество пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, за неделю составило 176 человек. К ответственности также привлечены 73 водителя, которые игнорировали пешеходов на переходах.