Полиция арестовала мужчину за кражу алюминия близ Актау

Подозреваемый совершил кражу алюминия в близлежащей от дома организации в Мунайлинском районе. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото с сайта dzen.ru

Как установлено, кража произошла в ТОО «МангистауЭнергоМунай». Житель села 45 лет похитил 134 метра алюминиевого провода между линиями электропередач.

После обращения компании в полицию, вора задержали.

Он понесет ответственность по статье 188 УК РК (Кража). Правонарушение наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 932 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Lada.kz сообщала о воре-рецидивисте, которого задержали в Актау за кражу мобильных телефонов. Подробнее по ссылке.