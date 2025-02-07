Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Грузии в Актау

Из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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Сегодня, 7 февраля, Генеральная прокуратура опубликовала информацию об экстрадиции из Грузии в Актау гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве.

По данным ведомства, указанный гражданин в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладел денежными средствами 88 жителей области Ұлытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге.

Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау, - говорится в сообщении прокуратуры.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.



Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников. Защитите себя и своих близких от финансовых потерь, действуйте разумно.