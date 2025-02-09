Детской площадки лишатся жители центра Актау

Травмаопасную детскую площадку в 11 микрорайоне, которую чиновники два года подряд обещали обновить, было решено демонтировать. Появится ли новый игровой комплекс на месте старого, узнавал корреспондент Lada.kz .

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Игровая площадка, говорят жители дома №5, уже давно опустела, ее почти никто не посещает. Лишь вечерами на лавочках собирается молодежь и люди постарше.

Одна из конструкций может рухнуть. На волоске от смерти, на самом деле. Из пешеходной плитки до сих пор торчат арматурные штыри. Площадка бесхозна уже несколько лет, и к ней ноль внимания со стороны властей, - говорит семья, проживающая в доме напротив №4.

Судьбой детской площадки корреспондент Lada.kz поинтересовался в Актауском отделе ЖКХ. Чиновники сообщили, что на месте будут проведены работы по демонтажу.

Несмотря на демонтаж, установка новой детской площадки по указанному адресу не планируется в связи с тем, что на данном участке проходят инженерные сети, - заявили в отделе ЖКХ.

Напомним, эту разбитую детскую площадку требовали привести в порядок жители еще в 2023 году.

В 2024 году в Актауском городском отделе ЖКХ планировали обновить ее до конца года.