Пассажирский автобус слетел с дороги близ Актау

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Видео спасательной операции, которая произошла сегодня, 22 февраля, около одной из автобусных остановок в Мунайлинском районе, снял один из пользователей Lada.kz.

В департаменте полиции сообщили, что оказать содействие водителю общественного транспорта прибыли инспекторы полиции Мунайлинского района. Они обратились за помощью к проезжавшему мимо владельцу самосвала, чтобы вытянуть автобус на проезжую часть.

Установлено, что водитель автобуса не пострадал, пассажиров не было.