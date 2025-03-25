Гвардейцы задержали мужчину с наркотиками в Мангистау

В Жанаозене сотрудники полиции совместно с бойцами Национальной гвардии РК задержали мужчину, у которого при себе были запрещенные вещества, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы НГ МВД РК

По данным пресс-службы Национальной гвардии РК, возле одного из домов в микрорайоне «Коктем» бойцы остановили подозрительного гражданина. В ходе досмотра у него обнаружили неизвестный белый порошок.

Когда мы остановили подозреваемого, он вел себя подозрительно. При личном досмотре у задержанного нашли 15 свертков с белым порошкообразным веществом, обернутых черной изолентой, - отметил начальник войскового наряда Онгарсын Акмуратов.

Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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