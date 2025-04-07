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07.04.2025, 16:50

Директор и бухгалтер детского сада в Мангистау присвоили родительские взносы

Происшествия 0 1 175 Лиана Рязанцева

По информации прокуратуры Мангистауской области, директор и бухгалтер детского сада «Куйкен» в Бейнеу незаконно перечисляли родительские взносы на свои личные счета. В результате их действий был причинен ущерб на сумму более 12 миллионов тенге, передает Lada.kz
 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Прокуратурой Бейнеуского района в ходе проверки выявлены финансовые нарушения в детском саду «Куйкен».

Установлено, что директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета. По данному факту прокурорами начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 УК РК, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что приговором суда директор признан виновным, ему назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы.

Нанесенный ущерб полностью возмещен, - отметили  в прокуратуре.

Статья 189. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества.

Часть 3. Лицо, использовавшее свое служебное положение, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (11 796 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Напомним, бухгалтер ясли-сада №39 в Актау присвоила 9 млн тенге. 

 

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