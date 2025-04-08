В Актау за пять дней из окон квартир выпали трое малышей

За последние пять дней в областную детскую больницу после падения из окон поступили трое детей. Врачи призывают родителей к бдительности, передает Lada.kz .

Ребенок у окна. Фото: Sputnik/Владислав Воднев

В Мангистау с наступлением весны участились случаи выпадения детей из окон. Только за пять апрельских дней в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу с тяжелыми травмами поступили трое детей.

О тревожной тенденции рассказал нейрохирург детской больницы - врач высшей категории Ербол Кенжевалов. Он перечислил многочисленные травмы, которые получили пострадавшие, и призвал родителей усилить бдительность, и лучше присматривать за детьми, а также не скупиться на блокираторы и ограничители окон. Врач также напоминает, что хлипкие москитные сетки ни в коем случае не являются защитой от выпадения ребенка, они всего лишь предотвращают попадания в помещение насекомых.

Так, 3 апреля каретой скорой помощи из 19 микрорайона поступила четырехлетняя девочка. Ее срочно госпитализировали в реанимационное отделение, подключили к аппарату ИВЛ. После диагностики экстренно взяли на операцию, которая продлилась два часа. Была произведена трепанация черепа, удаление острой субдуральной гематомы, пластика твердой мозговой оболочки. Сейчас ребенок в крайне тяжелом состоянии остается в реанимации в медикаментозном сне, но динамика с улучшением. Клинический диагноз: политравма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома, отек, дислокация правого полушария головного мозга, травматический шок, перелом костей таза, правого бедра, кома I степени.

Вечером 6 апреля со станции Мангистау после падения с четвертого этажа поступил пятилетний мальчик. В результате медики диагностировали сочетанную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, перелом со смещением левого бедра.

Вчера, 7 апреля, вечером в больницу на скорой привезли мальчика возрастом 3 года и 7 месяцев. Он также вывалился из окна пятого этажа одного из домов 22 микрорайона. Ребенок не долетел до земли и упал на подоконник третьего этажа. Результатом падения стала закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом лобной кости справа с переходом в орбитальную кость, ушиб головного мозга средней степени тяжести, закрытый перелом правого предплечья средней трети со смещением.

В последних двух случаях дети находятся в сознании, их состояние классифицируется медиками как средней тяжести с благоприятным прогнозом.

Опытный врач отмечает, что при падении с высоты человек в основном получает политравмы, травматический шок, ушиб легких, внутренние кровотечения, перелом костей таза, бедер. После таких тяжелых увечий есть высокий риск инвалидизации на всю жизнь. Впрочем, за свою практику Ербол Кенжевалов видел случаи, когда ребенок умирал и после падения буквально на ровном месте. Поэтому он призывает родителей не рисковать и немедленно обращаться к медикам, даже если ребенок упал с небольшой высоты - стула, кровати и так далее, и не получил видимых травм.