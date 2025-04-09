Многодетный житель Мангистау получил шесть лет за 1 грамм наркотика

В Мунайлинском районном суде вынесли приговор многодетному отцу за незаконное хранение наркотических средств c целью сбыта в крупном размере, сообщает Lada.kz .

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По материалам дела, летом прошлого года местный житель незаконно приобрел 14 свертков героина общим весом 0,96 грамма. Мужчина хранил наркотики с целью сбыта у себя дома в жилом массиве «Айракты» в Мунайлинском районе. Запрещенное вещество было изъято в ходе оперативно-профилактического мероприятии «Правопорядок».

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами обыска и другими материалами уголовного дела.

Прокурор запросил для нарушителя восемь лет заключения.

Подсудимый частично признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд учел раскаяние мужчины, а также наличие у него на иждивении пятерых детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Актау была пресечена деятельность организованной преступной наркогруппы.