Полиция Актау наказала автоледи за «настоящий женский дрифт»

В социальных сетях распространилось видео, на котором в Актау молодые девушки на автомобиле демонстрируют, что такое «настоящий женский дрифт». Показательное выступление пришлось не по душе местной полиции, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта img.razrisyika.ru

На распространившемся видео девушки заявили «Мы покажем, что такое настоящий женский дрифт». Затем автомобиль на скорости закружился по парковке. Полицейские «лайк» стараниям героинь видео не поставили, зато сделали репост кадров к себе на официальный аккаунт, сообщив об административной ответственности.

Инспекторы Актау составили на водителя автомобиля протокол по статье 595 КоАП РК, - сообщили в департаменте полиции.

Для справки

Статья 595 КоАП РК – Нарушение правил маневрирования. Предусматривает штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Дрифт – это техника управления автомобилем путём введения его в управляемый занос, поддержания заноса и умелого управления автомобилем при этом. В идеале занос сохраняется как можно дольше, а вся езда проходит плавно.