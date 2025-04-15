Грузовик провалился в яму в Актау

Сегодня, 14 апреля, в Актау на участке между 6 и 8 микрорайонами произошёл инцидент с участием спецтехники. В ходе работ по благоустройству в большую яму частично провалился грузовик, сообщает Lada.kz .

Фото: очевидцы

Судя по кадрам с места происшествия, на территории между 6 и 8 микрорайонами работает тяжёлая техника. В ходе проводимых мероприятий в большую яму частично провалился грузовик.

Причины аварии пока не установлены.

По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших. На месте находятся рабочие, занимающиеся устранением последствий.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, протокола по факту произошедшего стражами порядка не составлялось. Находившиеся на объекте рабочие самостоятельно вышли из сложившейся ситуации.

Напомним, в прошлом году аналогичный случай произошел во 2 микрорайоне. Грузовик марки «Самс» частично провалился в образовавшуюся под ним в асфальте яму. Инцидент на фото запечатлели очевидцы.