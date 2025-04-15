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14.04.2025, 19:02

Грузовик провалился в яму в Актау

Происшествия 0 2 673 Наталья Вронская

Сегодня, 14 апреля, в Актау на участке между 6 и 8 микрорайонами произошёл инцидент с участием спецтехники. В ходе работ по благоустройству в большую яму частично провалился грузовик, сообщает Lada.kz.

Фото: очевидцы
Фото: очевидцы

Судя по кадрам с места происшествия, на территории между 6 и 8 микрорайонами работает тяжёлая техника. В ходе проводимых мероприятий в большую яму частично провалился грузовик.

Причины аварии пока не установлены.

По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших. На месте находятся рабочие, занимающиеся устранением последствий.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, протокола по факту произошедшего стражами порядка не составлялось. Находившиеся на объекте рабочие самостоятельно вышли из сложившейся ситуации.

Напомним, в прошлом году аналогичный случай произошел во 2 микрорайоне. Грузовик марки «Самс» частично провалился в образовавшуюся под ним в асфальте яму. Инцидент на фото запечатлели очевидцы.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Jack
Jack
Джонни Депп сверху )
14.04.2025, 18:45
ЁмоЁ
ЁмоЁ
*...между 6 и 8 микрорайонами ...*- а вы уверены? Судя по фото это не так.
14.04.2025, 15:28
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