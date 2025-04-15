Мужчина выбросился из окна многоэтажки в Актау

Мужчина выбросился из окна многоэтажки жилого комплекса «Инжу» в 30 микрорайоне. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали трагический инцидент, сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео @cenzura_aktau / Instagram

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вчера, 13 апреля. Мужчина 1974 года рождения выбросился из окна квартиры на припаркованный под окнами автомобиль. Предварительная версия – суицид.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Ведется расследование.

Иные материалы дела в интересах следствия не разглашаются, - заключили в ведомстве.

В случае, если доведение до самоубийства или склонение к нему было доказано, нарушителю по Уголовному кодексу РК грозит заключение под стражу на срок от пяти до девяти лет. Тем не менее, пропаганда самоубийства теперь также является уголовно наказуемым действием, сопряженным со штрафом, размер которого равен 200 минимальным размерам оплаты труда.

Напомним, ранее в Актау с четвертого этажа многоквартирного дома в 28А микрорайоне спрыгнул и погиб мужчина. Подробнее по ссылке.