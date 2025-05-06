В Мунайлинском районе на улице нашли новорожденного

В селе Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области был обнаружен новорожденный ребенок, оставленный у окна одного из жилых домов, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Ребенок. Фото с сайта unicef.org

Инцидент произошёл утром 5 мая около 09:30. Брошенного младенца заметил местный житель и незамедлительно сообщил о находке в экстренные службы.

Факт происшествия подтвердили в Департаменте полиции Мангистауской области. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения матери ребёнка.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Ребёнок доставлен в родильное отделение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция призывает граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в ближайшее отделение или позвонить по телефону доверия.