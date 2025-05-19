Житель Актау избивал бывшую жену и угрожал сбросить ее с высотки

Жительница Актау рассказала о жестоком случае бытового насилия. Историей, едва не закончившейся трагедией, женщина поделилась с блогером Азаматом Сарсенбаевым, передает Lada.kz .

Фото со страницы блогера

Жительница Актау рассказала, что ее бывший муж, с которым она планировала повторно заключить брак 12 мая, в ночь на 9 мая пытался ее убить.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Caspyi Towers» в квартире на 17 этаже. В течение двух с половиной часов мужчина избивал, душил женщину и угрожал сбросить ее с высотки. Несмотря на крики о помощи, соседи не вмешались и не вызвали полицию.

Потерпевшей удалось покинуть квартиру. Этой же ночью она осталась у подруги, а утром обратилась в правоохранительные органы.

Женщина продемонстрировала последствия побоев, фотографии на своей странице опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев.

Пострадавшая отметила, что долгое время терпела побои и абьюз со стороны своего экс-супруга – именно это стало причиной их развода. Несмотря на многочисленные извинения и обещания, бывший муж продолжал проявлять агрессию, что послужило причиной обращения в полицию. Женщина переживает за свою безопасность.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в департамент полиции Мангистауской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РК (Побои).

Расследование продолжается.