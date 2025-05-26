В Актау автомобиль заехал в море и застрял

В минувшие выходные на одном из пляжей Актау водитель пикапа Toyota заехал в море, чтобы спустить на воду плавательное средство, однако автомобиль увяз в песке и застрял. Видео происшествия распространилось в местных Instagram-пабликах. По факту случившегося полиция региона дала официальный комментарий, передает Lada.kz .

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В социальных сетях 25 мая появилось видео, на котором видно, как пикап увяз в море.

На фоне застрявшего автомобиля отдыхающие не растерялись: снимали видео с танцами, и даже момент романтического предложения руки и сердца.

В пресс-службе полиции региона прокомментировали инцидент.

По данным ведомства, произошло это на одном из городских пляжей в минувшие выходные.

Водитель автомобиля марки Toyota заехал в море, чтобы спустить на воду плавательное средство, однако автомобиль увяз в песке и застрял. Водителю удалось вытащить автомобиль своими силами, обошлось без пострадавших. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК, он получил предупреждение, - рассказали в полиции.

Статья 505. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов - влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей (78 640 тенге).

Напомним, ранее, автомобиль Lada Granta по дороге на Горячие источники застрял в грязи. Проезжавшие мимо сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области оказали помощь оказавшимся в беде отдыхающим.