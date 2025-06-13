Подросток едва не утонул в Актау

В Актау спасли подростка, едва не утонувшего в Каспийском море, сообщает Lada.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: кадр видео

Сегодня, 13 июня, около малой архитектурной формы «I Love Aktau» спасатели в ходе проведения профилактической агитационной работы заметили подростка, купающегося в необорудованном месте. Из-за поднявшихся волн мальчик едва не утонул.

Благодаря оперативным действиям сотрудников оперативно-спасательного отряда подросток был своевременно доставлен на сушу, в безопасное место.

Инцидент завершился благополучно. Пострадавший 2008 года рождения не нуждался в медицинской помощи.

Напомним, в минувший понедельник, 9 июня, в 9А микрорайоне произошел трагический случай, в ходе которого двое подростков стали тонуть, один из них впоследствии скончался.