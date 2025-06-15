Обращение матери по факту гибели сына: комментарий полиции Мангистау

Жительница Актау обратилась в социальных сетях с просьбой найти свидетелей смерти ее сына. В полиции Мангистау расказали подробности происшествия, передает Lada.kz.
Сегодня, 15 июня, в местных Instagram-пабликах появилось обращение жительницы Актау с просьбой помочь установить обстоятельства гибели её сына.
Помогите, кто может! В среду, 11 июня убили сына. Может, у кого есть видеозапись машины: серая девятка, госномер Р947НАМ. Движение: пятая насосная, спорткомплекс «Орбита», промзона. Пожалуйста, помогите, кто располагает хоть какой-либо информацией, — говорится в сообщении.
Редакция Lada.kz направила запрос в пресс-службу полиции Мангистауской области.
По официальной информации, возбуждено уголовное дело по статье 001 УК РК — «Смерть лица».
Вчера, 14 июня на пульт 102 поступил вызов. В автомобиле был обнаружен труп мужчины 1993 года рождения. Назначены экспертизы, ведётся расследование, — сообщили в департаменте полиции региона.
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