Душили ремнем и угнали автомобиль: разбойное нападение на таксиста совершили в Акшукуре

В Мангистауской области раскрыто разбойное нападение на частного извозчика, сообщает Lada.kz .

Фото: Polisia.kz

По данным Polisia.kz, 30 июня около 20:30 часов на окраине села Акшукур злоумышленники, воспользовавшись услугами таксиста, напали на него в пути.

Применив физическую силу, сдавив шею ремнем безопасности, они высадили мужчину из салона и открыто завладели его автомобилем марки Hyundai Accent.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по горячим следам, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.