Жесткое ДТП в Мунайлы: автомобиль врезался в столб и перевернулся

В Сети появилось видео жесткой аварии, произошедшей в ночь на 6 июля в районе автодрома. Легковой автомобиль Hyundai Elantra на полном ходу врезался в столб освещения, перевернулся и протаранил здание СТО, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Hyundai Elantra теряет управление, с грохотом бьется о столб, после чего переворачивается и влетает в СТО.

Пользователи в соцсетях гадают: некоторые считают, что у автомобиля могли быть технические неисправности, другие подозревают, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Lada.kz направила запросы в департамент полиции Мангистауской области и медицинские службы, чтобы выяснить официальные причины произошедшего и получить данные о состоянии водителя.