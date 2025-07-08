Женщину с грудным ребёнком сбили на пешеходном переходе в Актау

Сегодня, 7 июля, на пешеходном переходе между 9 и 10 микрорайонами произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По словам очевидцев, под колёса автомобиля попала женщина с грудным ребёнком, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

По распространившимся данным, инцидент произошел в 17:01 часов у торгового центра Saya Park.

Как уточняется в городских Instagram-пабликах, за рулём автомобиля находилась женщина. После наезда она сама оказала первую помощь пострадавшей, посадила её в свою машину и пообещала лично доставить в приёмный покой Мангистауской областной многопрофильной больницы. На место происшествия скорая помощь и сотрудники полиции вызваны не были, что вызвало обеспокоенность у свидетелей ДТП.

В пресс-службах департамента полиции и управления здравоохранения региона пока никак не прокомментировали произошедшее.

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