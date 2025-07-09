18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.97
607.3
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.07.2025, 09:50

«Всевидящее око»: более 50 нарушений зафиксировано дронами на трассах Мангистау

Происшествия 0 1 831 Лиана Рязанцева

С апреля 2025 года сотрудники правоохранительных органов применяют дроны для контроля дорожной обстановки на республиканских трассах и автодорогах региона. О выявленных нарушениях рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: T.me/sergeknews
Фото: T.me/sergeknews

С апреля 2025 года беспилотные летательные аппараты используются для фиксации нарушений правил дорожного движения на трассах Мангистау. По информации полиции, на сегодняшний день зарегистрировано более 50 правонарушений.

 Всего на сегодняшний день с использованием дронов составлено 54 административных протокола по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях, — сообщили в полиции.

В частности, по статье 596 часть 3 - это «Выезд на встречную полосу движения» составлено 14 протоколов. Из них 13 дел уже рассмотрены в суде: по ним водители были лишены права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев. Одно дело находится на стадии судебного рассмотрения.

По статье 596 часть 1 - «Несоблюдение требований по расположению транспортных средств на проезжей части» оформлено 25 протоколов.

По статье 601 часть 1 - «Невыполнение требований дорожных знаков или разметки» составлено 15 протоколов. 

Применение летательных аппаратов позволит повысить безопасность на дорогах, оперативно реагировать на нарушения и предотвращать ДТП, - отметили в ведомстве. 

Напомним, в этом году за порядком на дорогах Мангистау начали следить дроны. 

Беспилотные летательные аппараты фиксируют нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и другие опасные манёвры.

6
11
9
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…