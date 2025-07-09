«Всевидящее око»: более 50 нарушений зафиксировано дронами на трассах Мангистау

С апреля 2025 года сотрудники правоохранительных органов применяют дроны для контроля дорожной обстановки на республиканских трассах и автодорогах региона. О выявленных нарушениях рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

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С апреля 2025 года беспилотные летательные аппараты используются для фиксации нарушений правил дорожного движения на трассах Мангистау. По информации полиции, на сегодняшний день зарегистрировано более 50 правонарушений.

Всего на сегодняшний день с использованием дронов составлено 54 административных протокола по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях, — сообщили в полиции.

В частности, по статье 596 часть 3 - это «Выезд на встречную полосу движения» составлено 14 протоколов. Из них 13 дел уже рассмотрены в суде: по ним водители были лишены права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев. Одно дело находится на стадии судебного рассмотрения.

По статье 596 часть 1 - «Несоблюдение требований по расположению транспортных средств на проезжей части» оформлено 25 протоколов.

По статье 601 часть 1 - «Невыполнение требований дорожных знаков или разметки» составлено 15 протоколов.

Применение летательных аппаратов позволит повысить безопасность на дорогах, оперативно реагировать на нарушения и предотвращать ДТП, - отметили в ведомстве.

Напомним, в этом году за порядком на дорогах Мангистау начали следить дроны.

Беспилотные летательные аппараты фиксируют нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и другие опасные манёвры.