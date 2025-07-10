Буровая вышка рухнула в Мангистау

В Сети появилось видео с инцидентом, в ходе которого обрушилась буровая вышка. Кадры прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В ДЧС региона проинформировали о том, что инцидент произошел 9 июля, примерно в 12:47 часов. На месторождении Тенге, на скважине №553, при проведении подрядной компанией ТОО «Petro НефтеГазСервис» укладки буровой вышки на землю в горизонтальное положение произошел сгиб между второй и верхней третьей секциями конструкции, что и привело к происшествию.

Пострадавших нет.

Будет проводиться расследование комиссией организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, согласно Закону РК «О гражданской защите».

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!