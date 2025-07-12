Горит мусорный полигон в Мангистау

Возгорание на мусорном полигоне, расположенном в 7 километрах от Жанаозена, произошло сегодня, 12 июля. Подробности сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

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По данным ведомства, сегодня, 12 июля, примерно в 15:50 поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне в 7-ми километрах от Жанаозена произошел пожар.

Произошло возгорание мусора на площади около 300 квадратных метров. Участок находится на балансе ГКП «Таза-Жанаозен», общая площадь полигона составляет 22 гектара. Проводятся проливочные и рекультивационные работы. Угроза распространения огня на соседний жилой сектор отсутствует, - рассказали спасатели.

Сейчас на полигоне работают от ДЧС четыре человека личного состава и одна единица техники, МИО – пять единиц техники.