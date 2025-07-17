В Мангистау с начала купального сезона утонули три подростка

С начала купального сезона в Мангистауской области погибли три человека, и все они несовершеннолетние, передает Lada.kz .

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Как рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, с начала купального сезона при отдыхе на побережье Каспия погибли три подростка.

Так, в зоне отдыха Кендерли 23 июня при катании на сапборде утонул 15-летний подросток. Мальчик 14-ти лет утонул 9 июня в 9А микрорайоне Актау. Еще один несчастный случай произошел 13 июля также в Кендерли - Каспий забрал жизнь 16-летнего парня.

Спасатели обращаются к родителям, чтобы те инструктировали и проводили воспитательные беседы с детьми по поводу поведения при отдыхе на воде.

«По большей части трагедии и чрезвычайные происшествия на море происходят из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности. Особенно это касается подростков – в этом возрасте молодым людям свойственно переоценивать свои силы, сила родительского авторитета снижается, а соревновательный дух растет. Поэтому подростки игнорируют предупреждения спасателей, ныряют в запрещенных местах, катаются на плавсредствах в неурочную погоду. Призываем родителей активнее проводить воспитательные беседы на тему безопасного поведения при отдыхе на море, разъяснять, чем чревато игнорирование предупреждений спасателей и полицейских», - рассказали в оперативно-спасательном отряде.

За аналогичный период прошлого года отдых на море стал последним для 9-ти человек.