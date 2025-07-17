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17.07.2025, 12:28

В Актау автомобиль сбил двух подростков

Происшествия 0 3 123 Ольга Максимова

Видео с дорожно-транспортным происшествием появилось в социальных сетях. Девочки перебегали дорогу в неположенном месте, передает Lada.kz.

Знак ДТП. Фото: pexels.com
Знак ДТП. Фото: pexels.com

Как видно на кадрах, две девочки начали переходить дорогу. Два автомобиля замедлили скорость, чтобы пропустить их, а третий – нет. В результате был совершен наезд. Одну девочку отбросило, вторая оказалась под передней частью авто.  

Видео со страницы cenzura_aktau

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что ДТП произошло 16 июля в 21:00 час на дороге у Желтого рынка в 31 микрорайоне.

«Женщина за рулем Mercedes-Benz сбила двух семиклассниц. Подростки переходили дорогу в неположенном месте. В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафстоянку», - сообщили в ДП МО.

Статья 610 КоАП РК Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев. 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
alixah
alixah
Протокол надо на родителей подростков писать,они виноваты.
17.07.2025, 15:11
kot_85
kot_85
А это как всегда ожидаемо. Надо родителей привлекать к уголовной ответственности, если не в состоянии донести до детей что переходить надо по пешеходу, даже если он и не близко. Зато целее будут в случае чего.
17.07.2025, 11:52
kot_85
kot_85
А это как всегда ожидаемо. Надо родителей привлекать к уголовной ответственности, если не в состоянии донести до детей что переходить надо по пешеходу, даже если он и не близко. Зато целее будут в случае чего.
17.07.2025, 11:51
Sportikus
Sportikus
"Подростки переходили дорогу в неположенном месте. В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК." Да уж, отличные законы, виноваты пешеходы, а попадает водитель.
17.07.2025, 09:20
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