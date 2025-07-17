В Актау автомобиль сбил двух подростков

Видео с дорожно-транспортным происшествием появилось в социальных сетях. Девочки перебегали дорогу в неположенном месте, передает Lada.kz .

Знак ДТП. Фото: pexels.com

Как видно на кадрах, две девочки начали переходить дорогу. Два автомобиля замедлили скорость, чтобы пропустить их, а третий – нет. В результате был совершен наезд. Одну девочку отбросило, вторая оказалась под передней частью авто.

Видео со страницы cenzura_aktau

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что ДТП произошло 16 июля в 21:00 час на дороге у Желтого рынка в 31 микрорайоне.

«Женщина за рулем Mercedes-Benz сбила двух семиклассниц. Подростки переходили дорогу в неположенном месте. В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафстоянку», - сообщили в ДП МО.

Статья 610 КоАП РК Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.