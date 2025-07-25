В Актау задержали двух наркокурьеров

Молодые люди хранили и распространяли на территории областного центра синтетические наркотики, передает Lada.kz .

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Двух «кур»* 1992 и 2001 годов рождения сотрудники полиции задержали ночью 24 июля в жилом массиве «Акжелкен» (Приморский). В ходе обысковых мероприятий у одного из задержанных изъята крупная партия мефедрона (порядка 800 разовых доз) на сумму свыше 8 миллионов тенге.

Закупкой и распространением запрещенных веществ они занимались через «оператора» в мессенджере Telegram.

«В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере, в целях сбыта). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Основной фигурант дела задержан и водворен в изолятор временного содержания.

*Кура (сленг.) – распространитель наркотических веществ и последнее звено в цепочке современного наркобизнеса. Он же курьер, кладун, кладмен.