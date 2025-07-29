В Актау водитель заплатит 300 тысяч за пять нарушенй ПДД

Водитель совершал опасные маневры на дороге и не был пристегнут. Эти и еще парочка нарушений правил дорожного движения обойдутся ему почти в 300 тысяч тенге, передает Lada.kz.
Видеозапись с автомобилем Subaru Forester, «шашечкой» двигающимся по центральным автодорогам областного центра, появилась в социальных сетях. Помимо странной траектории движения, на панели авто были включены трехцветные световые приборы, напоминающие полицейские проблесковые маячки.
Как сообщили в управлении полиции города Актау, владелец авто был установлен. Ему выписали сразу пять административных протоколов:
По совокупности статей нарушитель насобирал штрафов на 75 МРП (294 900 тенге).
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