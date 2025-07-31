В Актау неизвестный мужчина украл горшок с цветком у инвалида-колясочника со двора

Қазақ тіліне аудару

Жительница Актау, передвигающаяся на инвалидной коляске, обратилась в редакцию с просьбой опубликовать видео кражи, произошедшей среди бела дня возле ее подъезда во 2 микрорайоне, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

По словам женщины, несмотря на ограничение в передвижении, она много сил и труда вкладывает в озеленение и украшение своего двора.

Я инвалид-колясочник, стараюсь украшать палисадник возле дома, высаживаю цветы. Вчера в 15:45 на глазах у прохожих какой-то неадекватный мужчина просто подошёл и унёс горшок с зелёным насаждением. Как будто это норма — взять чужое и уйти. Я его не знаю. Видео скинула в наш опорный пункт полиции, заявление пока не писала. Может, он узнает себя и вернёт цветок, — сказала в обращении в редакцию автор видео.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Посмотрел на камеры, сказал, что это ему подарок и спокойно скрылся, - заключила жительница.

На кадрах видно, как мужчина подходит к благоустроенному крыльцу, берёт горшок с растением, осматривает его и уходит вместе с «добычей».