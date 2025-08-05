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04.08.2025, 19:34

В Актау утонул 17-летний парень

Происшествия 0 2 453 Лиана Рязанцева

Трагический случай произошел в 4А микрорайоне. Подробности происшествия редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

По данным спасателей, сегодня, 4 августа, примерно в 16:20 часов поступило сообщение о том, что в районе ресторана «Caruso» в 4А микрорайоне в море утонул 17-летний парень.

В 15:50 часов парень 2008 года рождения утонул во время купания в необорудованном месте. Тело погибшего обнаружено и извлечено из моря, - сообщили в ДЧС региона.

Свидетели происшествия рассказали, что видели, как парень начал тонуть. Ему пытались оказать помощь, бросив надувной круг, но его унесло волной. Сильное течение затянуло молодого человека под воду.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области с начала купального сезона утонули три подростка. 

 

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