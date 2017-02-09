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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:08

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Грузовой поезд насмерть переехал мужчину в Мангистау

Несчастный случай произошел 8 февраля на разъезде №6 в Мангистау. Пострадавший скончался на месте происшествия. Об этом сообщил Сериккали Кужиев, начальник ЛОВД на станции Актау.

Фото Рашида Исмагилова из архива «Лады»
Около двух часов ночи вахтовики, работающие на месторождении, как сообщили в ЛОВД на станции Актау, садились на поезд «Атырау - Мангышлак» на разъезде №6 (между поселками Сай-Утес и Бейнеу).

- Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил грузовой поезд, идущий по встречному пути. Молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд, - рассказал Сериккали Кужиев.

Проходящим составом мужчине отрубило обе ноги, сообщили в ЛОВД на станции Актау. Он скончался на месте происшествия от потери крови.
Правоохранительные органы квалифицировали происшествие как «несчастный случай».


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