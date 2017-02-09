Грузовой поезд насмерть переехал мужчину в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова из архива «Лады»

Около двух часов ночи вахтовики, работающие на месторождении, как сообщили в ЛОВД на станции Актау, садились на поезд «Атырау - Мангышлак» на разъезде №6 (между поселками Сай-Утес и Бейнеу).



- Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил грузовой поезд, идущий по встречному пути. Молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд, - рассказал Сериккали Кужиев.



Проходящим составом мужчине отрубило обе ноги, сообщили в ЛОВД на станции Актау. Он скончался на месте происшествия от потери крови.

Правоохранительные органы квалифицировали происшествие как «несчастный случай».