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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:09

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В одной из квартир в 6 микрорайоне Актау обнаружен труп 70-летней женщины

Причину и обстоятельства смерти жительницы Актау установят эксперты-криминалисты. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото из архива Lada.kz
Вызов в службу пожаротушения поступил сегодня, 15 февраля, в 11:15. Спасателей вызвали полицейские, к которым обратились соседи женщины.

- Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ срезали металлические решетки на окне. В квартире сотрудники полиции обнаружили труп женщины 1947 года рождения, - сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

- Причину и обстоятельства смерти женщины установят криминалисты, - рассказали в полиции.


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