В одной из квартир в 6 микрорайоне Актау обнаружен труп 70-летней женщины

Фото из архива Lada.kz

Вызов в службу пожаротушения поступил сегодня, 15 февраля, в 11:15. Спасателей вызвали полицейские, к которым обратились соседи женщины.



- Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ срезали металлические решетки на окне. В квартире сотрудники полиции обнаружили труп женщины 1947 года рождения, - сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.



- Причину и обстоятельства смерти женщины установят криминалисты, - рассказали в полиции.