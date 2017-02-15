В одной из квартир в 6 микрорайоне Актау обнаружен труп 70-летней женщины

Фото из архива Lada.kz
Вызов в службу пожаротушения поступил сегодня, 15 февраля, в 11:15. Спасателей вызвали полицейские, к которым обратились соседи женщины.
- Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ срезали металлические решетки на окне. В квартире сотрудники полиции обнаружили труп женщины 1947 года рождения, - сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.
- Причину и обстоятельства смерти женщины установят криминалисты, - рассказали в полиции.
- Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ срезали металлические решетки на окне. В квартире сотрудники полиции обнаружили труп женщины 1947 года рождения, - сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.
- Причину и обстоятельства смерти женщины установят криминалисты, - рассказали в полиции.