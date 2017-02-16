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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 13:22

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В ДТП на трассе Жетыбай-Жанаозен пострадали двое мужчин

В аварии пострадали водители автомобилей ГАЗель и Toyota Camry, столкнувшихся на автодороге в 50 километрах от Жанаозена. По факту ДТП ведется досудебное расследование, сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Подробности аварии рассказали очевидцы.

Место ДТП. Фото очевидца
Водителя Toyota Camry, мужчину 1987 года рождения, госпитализировали в реанимационное отделение больницы Жанаозена. Водитель ГАЗели после оказания медицинской помощи, как сообщают свидетели ДТП, отпустили домой.

В ДТП на трассе Жетыбай-Жанаозен пострадали двое мужчин


- Досудебное расследование по факту ДТП, которое произошло 15 февраля в 12:30 на трассе Жетыбай - Жанаозен, ведется по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

В ДТП на трассе Жетыбай-Жанаозен пострадали двое мужчин


В качестве наказания предусматривается штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ДТП на трассе Жетыбай-Жанаозен пострадали двое мужчин


- Иномарка, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения, в результате чего столкнулась с бортовой машиной, - рассказали свидетели ДТП, ссылаясь на слова водителя ГАЗели.

Скорую помощь и полицейских на место аварии вызвали очевидцы.

- Первую помощь водителю Toyota Camry, который был зажат подушкой безопасности и находился без сознания, оказал водитель ГАЗели. С переднего сидения перенес пострадавшего на заднее. Пассажир ГАЗели не пострадал. У водителя ГАЗели сильно болели ноги и голова, по всей видимости, получил ушиб в результате столкновения. Пока ждали Скорую помощь, он сидел в моей машине и грелся. С его слов, на дороге был гололед, потому он ехал, не превышая скорость, - рассказал очевидец ДТП.


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