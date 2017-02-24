Двое жителей Мангистау обнаружены в Москве мертвыми

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В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о найденных в Москве телах граждан Казахстана. Два трупа обнаружили в автомобиле в северной части столицы России. Об этом сообщает informburo.kz .
- По запросу Консульского отдела Посольства РК в РФ отдел внутренних дел Дмитровского района города Москва сообщил, что утром 24 февраля 2017 года в Дмитровском районе Москвы найдены тела двух граждан Казахстана, – сообщили в пресс-службе МИД.
По данным пресс-службы ведомства, тела принадлежат уроженцам Мангистауской области 1983 и 1997 годов рождения. По предварительным данным, причина смерти — отравление угарным газом, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
- Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. В настоящее время Консульский отдел Посольства Казахстана в России принимает меры по оповещению о случившемся родных и близких умерших, – сообщили в пресс-службе МИД.
Тела погибших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
- По запросу Консульского отдела Посольства РК в РФ отдел внутренних дел Дмитровского района города Москва сообщил, что утром 24 февраля 2017 года в Дмитровском районе Москвы найдены тела двух граждан Казахстана, – сообщили в пресс-службе МИД.
По данным пресс-службы ведомства, тела принадлежат уроженцам Мангистауской области 1983 и 1997 годов рождения. По предварительным данным, причина смерти — отравление угарным газом, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
- Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. В настоящее время Консульский отдел Посольства Казахстана в России принимает меры по оповещению о случившемся родных и близких умерших, – сообщили в пресс-службе МИД.
Тела погибших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.