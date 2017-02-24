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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 1389

Двое жителей Мангистау обнаружены в Москве мертвыми

В северной части Москвы найдены трупы двоих жителей Мангистау. Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Иллюстрированное фото из социальных сетей
В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о найденных в Москве телах граждан Казахстана. Два трупа обнаружили в автомобиле в северной части столицы России. Об этом сообщает informburo.kz .

- По запросу Консульского отдела Посольства РК в РФ отдел внутренних дел Дмитровского района города Москва сообщил, что утром 24 февраля 2017 года в Дмитровском районе Москвы найдены тела двух граждан Казахстана, – сообщили в пресс-службе МИД.

По данным пресс-службы ведомства, тела принадлежат уроженцам Мангистауской области 1983 и 1997 годов рождения. По предварительным данным, причина смерти — отравление угарным газом, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

- Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. В настоящее время Консульский отдел Посольства Казахстана в России принимает меры по оповещению о случившемся родных и близких умерших, – сообщили в пресс-службе МИД.

Тела погибших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.


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Комментарии ( 4 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 20:00
mer,
Масква хорошая страна!
 
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mer (Посетители) Сегодня, 19:47
HD,А под мАсквой ещё больше))) podmig
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:45
Согласно информации правоохранительных органов, найденные тела принадлежат гражданам Республики Казахстан, уроженцам Мангистауской области Баркалову Алексею Руслановичу и Москалеву Виктору Николаевичу
 
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HD (Посетители) Сегодня, 19:43
На Маскве наших уроженцев валом про Зеленоград и Дубна вообще молчу.
 
 

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