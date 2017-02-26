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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 1267

В Актау обокрали студию декора и флористики

В ночь с 25 на 26 февраля неизвестные обокрали студию декора и флористики, расположенную в доме №4 9 микрорайона.

Студия декора и флористики
26 февраля, придя на работу, владелец студии обнаружил следы взлома и сразу вызвал полицейских.

В Актау обокрали студию декора и флористики


Все действия воров были записаны тремя камерами видеонаблюдения. По ним видно, как к дверям студии в 04:00 подошли двое мужчин. В течение нескольких минут они взломали замок рольставней и выдернули входную дверь.

В Актау обокрали студию декора и флористики


- Проникнув внутрь, мужчины около получаса «шарились» в помещении. С собой унесли зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 стоимостью 250 тысяч тенге и 12 500 тенге из кассового аппарата, - рассказал владелец студии.

В Актау обокрали студию декора и флористики

Вырванная камера видеонаблюдения


- «Работали» без перчаток, голыми руками, оставили кучу отпечатков. Были без масок, при этом время от времени смотрели в камеры видеонаблюдения. Один из них, чтобы «не засветиться», прикрывался тряпкой. Затем начал бить камеру стулом, а потом и вовсе вырвал ее, - рассказал владелец.


Фото автора


В Актау обокрали студию декора и флористики
В Актау обокрали студию декора и флористики
В Актау обокрали студию декора и флористики
В Актау обокрали студию декора и флористики
В Актау обокрали студию декора и флористики
В Актау обокрали студию декора и флористики
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Комментарии ( 6 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 20:41
Вот бы видео посмотреть! look
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 20:38
Ұрылар нағыз ақымақтар екен. Қарақтарым-ау, қолғап кимейсіңдер ме, ааа?
Ұрланған дүниелерінің түрі анау, масқара ғой ... shock
 
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  • tolk
  • botden
  • Fargo
 Russians (Посетители) Сегодня, 20:33
Цитата: tag_92
мдаааа..камера и 12500 тенге...мелко плаваем. Теперь сидеть из за этой мелочи.


пусть сидят ... за одну только мысль о совершении кражи - максимальный срок ...

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
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  • busurman
  • tolk
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 20:05
мдаааа..камера и 12500 тенге...мелко плаваем. Теперь сидеть из за этой мелочи.

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 20:03
От жеш гниды!!!
 
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  • leo529
  • tolk
  • botden
 trump (Посетители) Сегодня, 19:48
Отморы какие-то. Быстро вычислят.
 
 

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