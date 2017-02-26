В Актау обокрали студию декора и флористики

Вырванная камера видеонаблюдения

- «Работали» без перчаток, голыми руками, оставили кучу отпечатков. Были без масок, при этом время от времени смотрели в камеры видеонаблюдения. Один из них, чтобы «не засветиться», прикрывался тряпкой. Затем начал бить камеру стулом, а потом и вовсе вырвал ее, - рассказал владелец.

26 февраля, придя на работу, владелец студии обнаружил следы взлома и сразу вызвал полицейских.Все действия воров были записаны тремя камерами видеонаблюдения. По ним видно, как к дверям студии в 04:00 подошли двое мужчин. В течение нескольких минут они взломали замок рольставней и выдернули входную дверь.- Проникнув внутрь, мужчины около получаса «шарились» в помещении. С собой унесли зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 стоимостью 250 тысяч тенге и 12 500 тенге из кассового аппарата, - рассказал владелец студии.