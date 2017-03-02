В продуктовом магазине в 13 микрорайоне Актау произошло возгорание

Фото предоставил Нуржан Борашев
Возгорание произошло в ночь на 2 марта в магазине «Даурен», расположенном в жилом доме в 13 микрорайоне Актау.
- Площадь горения составила два квадратных метра. Пострадавших нет. Вызов на пульт дежурного поступил в 02:20. Горел натяжной потолок. В 02:38 возгорание локализовано. Магазин полностью закопчен, - рассказали в УЧС.
По предварительной версии, которую сообщили спасатели, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки с последующим горением.
- Причины возникновения короткого замыкания бывают разные. Старая или поврежденная электропроводка, монтаж, выполненный с нарушениями, изоляция с дефектами, электроприборы, не отвечающие условиям электробезопасности, ослабление мест соединения проводов. Но если придерживаться правил пожарной безопасности, короткое замыкание можно предотвратить, - говорит капитан гражданской защиты Нуржан Борашев, главный специалист УЧС Актау.
Спасатели рекомендуют соблюдать некоторые правила:
Телефоны для обращения граждан при пожаре: 112 или 101.
- Площадь горения составила два квадратных метра. Пострадавших нет. Вызов на пульт дежурного поступил в 02:20. Горел натяжной потолок. В 02:38 возгорание локализовано. Магазин полностью закопчен, - рассказали в УЧС.
По предварительной версии, которую сообщили спасатели, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки с последующим горением.
- Причины возникновения короткого замыкания бывают разные. Старая или поврежденная электропроводка, монтаж, выполненный с нарушениями, изоляция с дефектами, электроприборы, не отвечающие условиям электробезопасности, ослабление мест соединения проводов. Но если придерживаться правил пожарной безопасности, короткое замыкание можно предотвратить, - говорит капитан гражданской защиты Нуржан Борашев, главный специалист УЧС Актау.
Спасатели рекомендуют соблюдать некоторые правила:
Телефоны для обращения граждан при пожаре: 112 или 101.