В продуктовом магазине в 13 микрорайоне Актау произошло возгорание

1. Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.

2. Быть внимательным при проведении электромонтажных работ. Не сверлить, не штробить, не резать стены в тех местах, где проложен силовой кабель.

3. Снимать изоляцию при монтаже крайне аккуратно, не резать провод ножом вдоль жил.

4. Следить за тем, чтобы сеть была отключена при работе с ней. На щитке нужно вывешивать табличку «идут работы, электричество не включать» или оставить дежурить человека.

5. Устанавливать защитные устройства отключения – автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифавтоматы.

6. Регулярно следить за состоянием электрических точек розеток и выключателей. При необходимости сразу же их заменять.

7. Не эксплуатировать поврежденные электроприборы, от которых летят искры.



Возгорание произошло в ночь на 2 марта в магазине «Даурен», расположенном в жилом доме в 13 микрорайоне Актау.- Площадь горения составила два квадратных метра. Пострадавших нет. Вызов на пульт дежурного поступил в 02:20. Горел натяжной потолок. В 02:38 возгорание локализовано. Магазин полностью закопчен, - рассказали в УЧС.По предварительной версии, которую сообщили спасатели, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки с последующим горением.- Причины возникновения короткого замыкания бывают разные. Старая или поврежденная электропроводка, монтаж, выполненный с нарушениями, изоляция с дефектами, электроприборы, не отвечающие условиям электробезопасности, ослабление мест соединения проводов. Но если придерживаться правил пожарной безопасности, короткое замыкание можно предотвратить, - говорит капитан гражданской защиты Нуржан Борашев, главный специалист УЧС Актау.Спасатели рекомендуют соблюдать некоторые правила:Телефоны для обращения граждан при пожаре: 112 или 101.